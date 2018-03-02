أبو ظبي - سكاي نيوز عربية اتفق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو لوقف إطلاق النار 30 يوما في سوريا على الفور، وذلك في اتصال هاتفي.