ورشحت صحيفة "ديلي ميل" اسما جديدا شابا لخلافة فينغر، هو يوليان نيغلسمان المدير الفني لهوفنهايم الألماني، بعد تزايد أنباء رحيل فينغر (68 عاما) عن النادي بنهاية الموسم الجاري مع تراجع نتائج الفريق.

وأكدت الصحيفة أن أرسنال حدد لائحة بأسماء المرشحين لخلافة فينغر، على رأسهم الشاب الألماني ذو الثلاثين عاما، كما ضمت اللائحة أيضا الإيرلندي الشمالي برندان روجرز مدرب سيلتك الأسكتلندي، والألماني يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني.

ووفقا للصحيفة، يبدو اختيار نيغلسمان الأكثر واقعية، فرحيله عن تدريب هوفنهايم أصبح مسألة وقت لا أكثر، وذلك بعد انتقال أغلب نجوم الفريق لفرق أخرى، وتحقيقه لأهدافه المطلوبة هناك.

وأصبح نيغلسمان أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني "بوندسليغا" عندما عينه نادي هوفنهايم في 2016، وكان عمره وقتها 28 عاما فقط.

واستطاع المدرب الشاب قيادة هوفنهايم إلى المركز الرابع الموسم الماضي، ثم لتصفيات دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخرج على يد ليفربول الإنجليزي.

وجاءت هزيمتي فينغر (68 عاما) المتتالية على يد مانشستر سيتي خلال 5 أيام فقط، وبنتيجة 0-3 في المرتين، لتأجج الحديث عن رحيل فينغر القريب، بعد فترة قياسية على رأس الكادر التدريبي "للمدفعجية"منذ عام 1996.