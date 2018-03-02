وقالت الشرطة إن الهجمات وقعت قرب مكتب رئيس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة، فيما قالت السفارة الفرنسية إن مقرها استهدف أيضا، وتعرض موقع للجيش لهجوم.

وذكرت الشرطة أن وحدات أمنية انتشرت في المواقع، وحثت السكان على الابتعاد عن المنطقة بعد أن هز انفجار مقرا قريبا للجيش أيضا، فيما شوهد مسلحون ملثمون يهاجمون مدخل المقر.

وقالت السفارة الفرنسية إن مقرها ومبنى المركز الفرنسي يتعرضان لهجوم.

وأضافت في بيان بصفحتها على "فيسبوك": "هجوم مستمر على السفارة الفرنسية والمركز الفرنسي. ابقوا مختبئين حيث أنتم".

وذكر شهود عيان أن 5 مسلحين ترجلوا من سيارة وأطلقوا النار على مارة قبل التوجه إلى السفارة.

ونقلت "رويترز" عن شاهد أن مسلحين مقنعين يرتدون حقائب ظهر، هاجموا حراسا عند مدخل مقر جيش بوركينا فاسو في العاصمة واغادوغو، بعد انفجار هز المبنى.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار، لكن عددا من الشهود قالوا إنهم سمعوا صوت إطلاق نار قبل الانفجار، واستطاع أحدهم رؤية سحابة من الدخان الأسود تتصاعد فوق المقر.