وسجل النجم البرتغالي 42 هدفا في جميع المسابقات مع فريقه السابق مانشستر يونايتد في موسم 2007-2008، الذي اختتمه الشياطين الحمر بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا على حساب تشلسي.

ولم يستطع أي مهاجم في إنجلترا كسر حاجز الـ40 هدفا منذ ذلك الوقت، لكن رقم رونالدو يبدو مهددا أكثر من أي وقت مضى هذا الموسم، بسبب تألق كين وصلاح الاستثنائي.

وسجل كين 35 هدفا في 36 مباراة خاضها حتى الآن، ولا يفصله عن حاجز الـ40 هدفا سوى 5 أهداف، وهو أمر لا يبدو صعبا بأي حال، خاصة أن توتنهام سيخوض من 12 إلى 20 مباراة حتى نهاية الموسم، على حسب تقدمه في بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ومن ناحية أخرى، يبدو محمد صلاح قريبا أيضا من كسر حاجز الـ40، حيث يمتلك في سجله حتى الآن 31 هدفا في جميع المسابقات، وسيخوض ليفربول من 13 إلى 16 مباراة حتى نهاية الموسم، حسب مسيرته في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن أكثر من سجل في جميع المسابقات، ضمن حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي بدأت عام 1992، هو الهولندي رود فان نستلروي مع مانشستر يونايتد برصيد 44 هدفا في 2003، ثم الإنجليزي آندي كول مع نيوكاسل والبرتغالي رونالدو مع مانشستر يونايتد برصيد 42 هدفا.