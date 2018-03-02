وسبح السباح الأسترالي، البالغ من العمر 99 عاما، مسافة 50 مترا في 56.12 ثانية، وهو كان المنافس الوحيد في الفئة العمرية 100-104 أعوام.

وكان الرقم القياسي السابق مسجل باسم الكندي الراحل غارينغ تيمرمان في عام 2009 وقدره دقيقة واحدة و16.92 ثانية.

يذكر أن السباح الأسترالي كورونيس سوف يتم عمره المائة في أبريل المقبل.

من جانبه، نشر فريق الدلافين للسباحة الأسترالي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد شهدنا صناعة التاريخ".