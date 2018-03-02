وذكرت مصادر أمنية أنه سمع دوى انفجارات كبيرة في العاصمة اليمنية جراء القصف.

وتأتي الغارات بعد مقتل 7 خبراء متفجرات ينتمون للميليشيات الإيرانية في غارات التحالف العربي على محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت المصادر إن "7 خبراء حوثيين في صناعة الألغام والمتفجرات لقوا مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف في صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي".

وأكدت أن غارات لمقاتلات التحالف الداعم للشرعية في اليمن استهدفت "مجموعة من خبراء الألغام أثناء محاولتهم زرع ألغام في جبهة المليل بمديرية كتاف شمالي صعدة".

وأوضحت المصادر نفسها أن "من بين القتلى، القيادي الميداني البارز قاسم حسين المزيجي".

ويعد المزيجي أحد خبراء ميليشيات الحوثي الإيرانية "في تصنيع الألغام الأرضية والمتفجرات ومسؤول ومدرب المليشيات في كتاف البقع"، وفق المصادر.