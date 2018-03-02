وتأتي البيانات الصادرة، الجمعة، عن تقرير "هورون"، في وقت يستعد فيه نواب مجلس الشعب الصيني والهيئة الاستشارية للاجتماع في بكين الأسبوع المقبل.

ووجد التقرير أن عدد مندوبي الهيئتين بلغ 152 مندوبا لا تقل ثروة كل منهم عن ملياري يوان (31 مليون دولار)، مقابل 209 أفراد في عام 2017.

لكن هورون اكتشفت أن مجموع ثروات الأعضاء بلغ 4.1 تريليون يوان (650 مليار دولار)، مقارنة بـ3.5 تريليون يوان العام السابق.