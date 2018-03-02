وتنطبق أوامر الإجلاء الإلزامية على نفس المنطقة، التي شهدت أمطارا غزيرة يوم التاسع من يناير، والتي تسببت في انهيارات طينية وصخرية أسفرت عن مقتل 21 وإصابة عشرات وتدمير مئات المنازل.

وقالت متحدثة باسم إدارة مكافحة الكوارث إن من المتوقع سقوط أمطار يصل منسوبها إلى 1.3 سنتيمتر في الساعة على المنطقة، في ذروة هبوب العاصفة المتوقعة صباح الجمعة، وأضافت أن التنبؤات الجوية تشير إلى استمرار هطول الأمطار حتى السبت.

وأقام الصليب الأحمر الأميركي مأوى في منطقة المعارض بسانتا برباره لاستقبال السكان.