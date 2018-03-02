وأضاف الجزيري (34 عاما، المصنف 117 عالميا) تسيتسيباس إلى لائحة ضحاياه، بعدما تخطاه بنتيجة 6-4 و3-6 و6-4.

وكان الجزيري حقق مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الاول، الثلاثاء، بتغلبه على البلغاري غريغور ديميتروف المصنف الأول في الدورة، الرابع عالميا، وكان فوزه الأول على أحد المصنفين العشرة الأوائل في مسيرته. وبعدها أقصى الهولندي روبن هاسه 7-6 (7-4) و7-6 (7-3).

وقال الجزيري بعد فوزه أمام الجماهير "الشعور رائع. أقدم أفضل مستوى في حياتي".

وتابع في المؤتمر الصحفي "كانت منافسة قوية اليوم وغير سهلة أبدا. أنهيت مباراتي في وقت متأخر أمس. أعتقد أنني خلدت إلى النوم الساعة الثانية والنصف فجرا، لذا لم أنم كثيرا. خلال المباراة لم يكن مستواي ثابتا، لكنني سعيد للفوز في هذه المباراة. عندما تكون سعيدا لا تشعر بالتعب".

وهذه المرة الثالثة التي يتأهل فيها الجزيري إلى نصف نهائي دورات المحترفين، لكنها المرة الأولى في دورات الـ500 نقطة.

وأصبح الجزيري أول عربي يبلغ هذا الدور في دورة دبي، بعد المغربي يونس العيناوي الذي خسر نهائي 2002 أمام الفرنسي فابريس سانتورو.

وضرب ابن مدينة بنزرت موعدا في نصف النهائي مع الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف ثالثا، الفائز على الكرواتي بورنا تشوريتش 7-6 (7-4) و6-4.

وفي ربع النهائي أيضا، تغلب الفرنسي لوكا بويي، الثاني، على الياباني يويتشي سوغيتا، الثامن، 3-6 و6-3 و6-2، ليلاقي الصربي فيليب كراينوفيتش، السابع، الفائز على الروسي يفغيني دونسكوي 6-1 و6-2.