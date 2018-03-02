وخسر سيكسرز 11 مباراة متتالية أمام كافاليرز منذ يناير 2015، لكنه انتصر عليه للمرة الأولى في 3 مباريات هذا الموسم.

وحقق الكاميروني جويل أمبيد لاعب سيكسرز رقمين مزدوجين، إذ سجل 17 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة، وأضاف زميله جيه.جيه ريديك 22 نقطة.

وأحرز ليبرون جيمس 30 نقطة لكافاليرز، الذي خسر للمرة الثالثة في 5 مباريات منذ انتهاء عطلة مباراة كل النجوم.

ويحتل سيكسرز المركز السادس في القسم الشرقي برصيد 33 فوزا مقابل 27 هزيمة، فيما يأتي كافاليرز في المركز الثالث في القسم ذاته برصيد 36 انتصارا و25 خسارة.

ويسعى سيكسرز للعودة إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012.

وفي مباراة أخرى أحرز إيسايا توماس 29 نقطة في 29 دقيقة ليقود لوس أنجلوس ليكرز للفوز 131-113 على ميامي هيت.

ويحتل هيت المركز الثامن في القسم الشرقي، وهو آخر المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية، فيما يأتي ليكرز في المركز الـ11 في القسم الغربي.