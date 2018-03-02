وتظاهر عدد من سكان المدينة الواقعة شمال غربي البلاد، في الصحراء التي لجأوا إليها مطالبين بإعادتهم إلى منازلهم.

وتعكس مأساة سكان هذه المدينة حالة الفوضى المستشرية وعجز كل الأطراف عن إنهاء سطوة الميليشيات، الأمر الذي دفع بجهات سياسية عدة لتحميل الحكومة مسؤولية تعثر إعادة النازحين.

ويقف تنظيم البنيان المرصوص المتشدد معترضا طريق عودة النازحين، بعد أن نسف آخر اتفاق وُقع قبل بضعة أيام، لإنهاء مأساتهم.

ونظم ناشطون وجمعيات إنسانية مبادرة للمساعدة في التخفيف من ظروف معيشتهم الصعبة، شملت تقديم أدوية ومواد غذائية.

ومنذ 2011 يعيش الآلاف من سكان تاورغاء في مخيمات مؤقتة في منطقة قرارة القطف قرب مدينة بني وليد، بعد أن أجبرتهم ميليشيات متطرفة على الرحيل قسرا عن منازلهم.