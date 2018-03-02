وقال ترامب، خلال مؤتمر بشأن سبل مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، إن "تجار المخدرات ومروجي المخدرات يتسببون بأضرار حقا".

وأضاف أن "بعض الدول تطبق عقوبات قاسية جدا جدا، وهذه الدول لديها مشكلات مع المخدرات أقل مما لدينا".

وكان ترامب أشاد بسياسة القبضة الحديدية، التي يتبعها نظيره الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، في مكافحة مروجي المخدرات في بلاده، على الرغم من أن "الحرب على المخدرات"، التي يشنها الأخير واجهت انتقادات حادة من جانب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وشدد الرئيس الأميركي على "أننا بحاجة إلى الحزم مع تجار المخدرات (..) علينا أن نكون صارمين جدا جدا في العقوبات".

واستغرب ترامب كيف أنه "إذا أطلقت النار على أحد يحكم عليك بالسجن المؤبد، يحكم عليك بالإعدام. هؤلاء الاشخاص يمكن للواحد منهم أن يقتل ألفي أو 3 آلاف شخص ولا شيء يحدث لهم".