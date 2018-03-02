وفي التفاصيل، نقلت "سكاي نيوز" الجمعة، أن كيني بشمان طلب سيارة أجرة من شركة "أوبر" عبر تطبيق الشركة، بعد ليلة أفرط خلالها في تناول الكثير من المشروبات الكحولية مع أصدقائه في ولاية وست فيرجينيا.

وعوضا عن طلب نقله إلى مسكنه الموجود في حرم جامعة وست فيرجينيا، طلب الذهاب إلى منزل عائلته في ولاية نيوجيرسي، الذي يبعد 500 كلم عن مكان السهرة.

وما أن دخل الشاب في السيارة حتى غط في نوم عميق، وبعد ساعات عدة وجد نفسه في نيوجرسي ليستشيط غضبا.

ومما زاد من مأزق الطالب الجامعي أنه طلب سيارة أجرة ذات الحجم العائلي التي تتسع لـ6 أشخاص، مما رفع قيمة الفاتورة.

ولاحقا قدم شكوى للشركة بسبب هذه المشكلة، لكنها سارعت إلى رفصه، مؤكدة أن السائق نقل الزبون وفق الوجهة التي طلبها.