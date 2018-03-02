وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت، إنه "في أول زيارة رسمية له إلى أفريقيا، سيتوجه الوزير تيلرسون إلى نجامينا (تشاد) وجيبوتي (جيبوتي) وأديس أبابا (أثيوبيا) ونيروبي (كينيا) وأبوجا (نيجيريا)، وذلك من 6 ولغاية 13 مارس".



وأضافت أن الوزير الأميركي "سيجتمع مع زعماء كل دولة من هذه الدول بالإضافة إلى مسؤولي مفوضية الاتحاد الأفريقي التي تتخذ من أديس أبابا مقرا لها".



وأوضحت نويرت إن تيلرسون "يعتزم أن يناقش بشكل خاص كيف يمكننا العمل مع شركائنا لمحاربة الإرهاب وتعزيز السلام والأمن وتحفيز الحكم الرشيد وتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة المنفعة".



وكان تيلرسون التقى في واشنطن في نوفمبر وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي، لكنه يومها لم يعلن سوى عن خطوط عريضة لسياسته الأفريقية.



وكان الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما، زار غانا بعد ستة أشهر فقط من توليه منصبه حاملا معه رسالة قوية إلى الأفارقة دعاهم فيه إلى تحديد مصيرهم بيدهم.



ولكن خلافا لأوباما فإن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لم يبد حتى الآن سوى اهتمام قليل بالقارة الأفريقية، لا بل إنه أثار غضب الأفارقة بسبب تصريحات مسيئة لبلادهم أدلى بها في جلسة مغلقة ولكنها سرعان ما تسربت.



والتصريح الذي أثار موجة الاستياء هذه أدلى به ترامب خلال اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في المكتب البيضوي في 12 يناير، وقد استخدم يومها عبارة "الدول الحثالة" للحديث عن دول أفريقية وهايتي والسلفادور، بحسب وسائل إعلام وسيناتور حضر الاجتماع.



وبعد موجة الغضب التي تسبب بها تصريحه هذا دافع ترامب عن نفسه بصيغة ملتوية، معترفا بأن "اللهجة التي استخدمتها خلال الاجتماع كانت قاسية لكنها ليست الكلمات التي تفوهت بها".