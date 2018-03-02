وأفادت بيانات نشرتها مجلة فوربس الخميس أن جاي زي (48 عاما) صاحب أغنية (هارد نوك لايف) زاد صافي ثروته في 2017 إلى 900 مليون دولار بزيادة 90 مليون دولار عن العام الذي سبقه في القائمة السنوية التي تجمعها فوربس.



وقالت المجلة إن كومبز (48 عاما)، الذي كان أكثر فناني الهيب هوب ثراء منذ بدأت فوربس في نشر القائمة عام 2011، زاد ثروته التي تقدر بنحو 825 مليون دولار بواقع خمسة ملايين دولار فحسب العام الماضي.



وكان السبب الأساسي في زيادة ثروة جاي زي هذه الزيادة الضخمة في استثماراته بشركتي أرماد دو بريناك لإنتاج الشامبانيا الفاخرة ودوسيه لإنتاج الكونياك.