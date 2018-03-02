وعرض مسؤولون من هيئة الطرق والمواصلات في دبي مركبتين مكعبتي الشكل صنعتهما شركة (نكست فيوتشر ترانسبورتيشن) ومقرها الولايات المتحدة في إيطاليا حيث سارتا ذهابا وإيابا بشارع رئيسي في دبي.



وتوقف عدد من المارة لتجربة المركبتين وسؤال المهندسين الإيطاليين الذين يشرفون على تشغليهما. وكل وحدة مزودة بست مقاعد لكنها يمكن أن تقل عشرة أشخاص على أن يبقى أربعة منهم وقوفا.



وقال مسؤولون بالهيئة إنها خصصت 1.5 مليون درهم (410 آلاف دولار) لمزيد من البحث وتطوير هذه المركبات التي تأمل دبي أن تستخدمها في التنقل داخل المدينة ضمن برنامج (مسرعات دبي المستقبل) الذي يهدف لتحويل 25 في المئة من وسائل النقل اليومية إلى وسائل ذاتية القيادة بحلول عام 2030.



وقال خالد العوضي مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي ‭‭"‬‬الهدف هو تطوير المركبتين الاختباريتين".



وأضاف ‭‭"‬‬طبعا خلال الاختبارات اللي ذكرتها راح نطور أيضا من خصائص المركبة"، لكنه لم يعط تفاصيل عن تكلفة المشروع.



وقال إن هناك عدة مشروعات يجري تطويرها منها حافلات ذاتية القيادة ونظام نقل بحري.



وتقول الهيئة إن الوحدات الذاتية القيادة ستسير خلال السنوات القليلة الأولى في مسارات موضوع لها برامج سلفا لكنها في النهاية ستصبح متاحة لطلبها من المنازل باستخدام تطبيق على الهواتف الذكية.



وتعمل المركبات بالكهرباء وتصل سرعتها القصوى إلى 80 كيلومترا في الساعة.



وجربت دبي العام الماضي سيارة أجرة طائرة على أمل أن تطلق أول خدمة سيارات أجرة طائرة بدون طيار (درون تاكسي).