وأشار المسؤول الأميركي، إلى أن داعش آخذ في التطور والتكيف، كذلك رجح انتقال الولايات المتحدة من جهد عسكري بالدرجة الأولى، إلى جهود مدنية وقمعية متزايدة، ضد التنظيم.



وجاءت تصريحات سيلز في ختام مؤتمر دولي عقد الثلاثاء والأربعاء الماضيين في واشنطن، نظمته الخارجية الأميركية والإنتربول والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، شارك فيه عدد من القضاة ومسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون ودبلوماسيين من حول العالم.



وكان التحالف الدولي حذر من خلايا نائمة عدة للتنظيم الإرهابي، وسبق أن وصف مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية التنظيم بالمذهل، والفريد من نوعه، نظرا لحضوره المستمر في الصفحات الأولى من المجلات والصحف، وعلى شاشات التلفزة يوميا، وانتشاره في مواقع التواصل الاجتماعي.



وفسر المسؤولون الأميركيون مهارة داعش في هذه المواقع، بأنه كيان غير مركزي، يسمح لمختلف المنتمين إليه والمؤيدين له، بأن ينشطوا وينفذوا ما يريدونه، بدون أي تنسيق مع القيادات.



وعبر اللامركزية، يرجح متابعون أن يصمد داعش ويتحول إلى تيار إرهابي خفي، يتمتع بانتشار أوسع، مما يبقيه، ويضمن قدرته على تنفيذ هجمات إرهابية متفرقة.