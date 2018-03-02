وهبط البلاديوم والبلاتين أثناء الجلسة إلى أدنى مستوياتهما في شهرين، مواصلين خسائر بدأت في وقت سابق من الأسبوع حينما قضت محكمة ألمانية بأن المدن يمكنها حظر سير سيارات الديزل الأكثر تلويثا للبيئة في شوارعها. ويستخدم المعدنان في أجهزة تنقية العادم بالسيارات التي تعمل بالديزل.



وأنهى سعر الذهب للبيع الفوري جلسة التداول بالسوق الأميركي بلا تغير يذكر عند 1317.52 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1304.61 دولار وهو أدنى مستوى منذ الثاني من يناير.



وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل واحدا في المئة لتبلغ عند التسوية 1305.20 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.21 بالمئة إلى 16.44 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ الثاني والعشرين من ديسمبر عند 16.16 دولار.



وتراجع البلاتين 1.77 في المئة إلى 965.60 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى في شهرين عند 950.50 دولار.



وهبط البلاديوم 5.23 في المئة إلى 987.72 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوعين ونصف عند 976 دولارا.