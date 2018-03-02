وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 90 سنتا، أو 1.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 63.83دولار للبرميل.



وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 65سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 60.99 دولار للبرميل بعد ن سجلت عند أدنى مستوى للجلسة 60.18 دولار.



وهبطت أسواق الأسهم الأميركية أكثر من 1 بالمئة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب تعرفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم.



وسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى في ستة أسابيع لكنه تراجع في تعاملات بعد الظهر، وهو ما خفف من خسائر عقود النفط.