وقال آدم موسيري مدير قسم مستجدات الصفحة (نيوز فيد) في فيسبوك، إن الموقع قرر إنهاء التجربة والعودة لقسم واحد لكل المستجدات نظرا لأن المستخدمين الذين شملتهم التجربة قالوا للشركة في مسح إن التغيير لم يرق لهم. حسب رويترز.



وبدأت التجربة في أكتوبر وشملت بوليفيا وكمبوديا وغواتيمالا وصربيا وسلوفاكيا وسريلانكا، وظهر تأثيرها سريعا على معدلات الزيارة والمشاهدة لمواقع وسائل إعلامية صغيرة على الإنترنت.



وقال موسيري إن فيسبوك سيعدل الطريقة التي يختبر بها التغييرات في منتجاته بناء على آراء من شملهم الاختبار دون أن يوضح كيف سيكون ذلك.