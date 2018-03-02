وهذه الحصيلة التي اوردتها رئاسة أركان الجيش التركي في بيانين منفصلين، تعتبر من بين الأكثر دموية للقوات التركية في يوم واحد من القتال في سوريا منذ بدء العملية في عفرين.

وأطلقت تركيا في 20 يناير الماضي عملية بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية موالية لأنقرة، لقتال وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين الواقعة في شمال غرب سوريا.

وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية السورية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الانفصالي المصنف إرهابيا من قبل الحكومة التركية، وتخشى من قيام كيان كردي على حدودها الجنوبية، قد يؤدي إلى تعزيز النزعة الانفصالية لدى أكراد تركيا.

وكانت وسائل إعلام حكومية ذكرت، في وقت سابق، أن تركيا سيطرت منذ بدء العملية على 115 "نقطة استراتيجية" و87 قرية.