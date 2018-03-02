ورفع العين، بهذا الفوز، رصيده إلى 41 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوحدة الذي ظل في المركز الثاني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم العين بهدفين نظيفين، سجلهما ماركوس بيرج وكايو.

في الشوط الثاني، أدرك الوحدة التعادل بهدفين حملا توقيع بالازيس جوجاك.

إلا أن ماركوس بيرج وضع العين مجددا في المقدمة، بتسجيله الهدف الثالث، قبل أن يضيف عمر عبدالرحمن والمصري حسين الشحات الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 75 و80.

وتضاعفت معاناة الوحدة في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أحمد العكبري لحصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 82.

وعزز ريان يسلم تقدم العين، بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ووفي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، أشهر الحكم البطاقة الحمراء لاعب الوحدة بوجه سالم سلطان الشرجي، لحصوله على الإنذار الثاني.