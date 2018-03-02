وسجل أهداف الأهلي مهند عسيري (10) والبرازيلي ليوناردو سوزا (21) وعبدالفتاح عسيري (36) وحسين المقهوي (58) وسلمان المؤشر (74)، وللتعاون عبد العزيز البيشي (90).

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن الهلال الذي يلتقي الفيصلي غدا.

وجاء الشوط الأول سريعا من الفريقين، ونجح الأهلي في أخذ الأسبقية إثر كرة عرضية لعبها سوزا لزميله عسيري الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى (10).

ومن هجمة سريعة، كسر سوزا مصيدة التسلل وواجه المرمى ولعب الكرة على يسار الحارس المصري عصام الحضري مضاعفا تقدم فريقه (21).

وكاد التعاون أن يقلص الفارق، ولكن محمد العويس تصدى لكرة عبدالمجيد ببراعة قبل أن يشتتها الدفاع عن منطقة الخطر (24).

واستفاد عسري من كرة فشل عصام الحضري في الإمساك بها، ليضعها الأول داخل المرمى بكل سهولة (36).

وفي الشوط الثاني، لاحت فرصة للتعاون لتقليص الفارق، ولكن رأسية عماد متعب تصدى لها العويس وأمسكها ببراعة (54).

ونجح الأهلي في إضافة هدفه الرابع، إثر كرة صوبها سوزا وارتدت من الحارس لتجد حسين المقهوي الذي لعبها داخل المرمى (58).

واختتم المؤشر أهداف فريقه عندما انطلق بكرة على الطرف الأيسر، قبل أن يرسلها قوية داخل شباك الحضري (74).

وجاء رد التعاون في الثواني الأخيرة بهدف سجله عبد العزيز البيشي.