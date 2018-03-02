واستقل الرجل الرحلة رقم 5466 المتوجهة إلى سينسيناتي في 26 فبراير، ولكن يبدو أنه كان مشوشا وغاضبا بسبب عدم عثوره على مقعده.

وبعد أن تم تحذيره بالطرد من الطائرة بسبب سلوكه، هبط الى المدرج، وخلع قميصه، وبدأ مطاردة موظفي المطار بـ"عصا بلاستيكية".

وقالت شرطة شارلوت مكلنبورغ في بيان إنه تم اعتقال الرجل ونقله إلى مستشفى لتقييم صحته العقلية، لكنه لم يتلق اتهامات جنائية ولم يتم التبليغ عن إصابات.

ويظهر شريط فيديو التقطه راكب من على متن الطائرة الرجل الذي يركض نحو موظفي المطار ويحاول مهاجمتهم. وأكدت شركة الطيران أن الرحلة غادرت متأخرة بسبب الحادث بعد 35 دقيقة عن موعدها.