وقال سعد الحديثي، في بيان، إن "تعطيل اقرار الموازنة العامة هو عمل غير مسؤول وسيلحق ضررا فادحا بمصالح عامة الشعب العراقي ويعيق عمل وزارات الدولة".

ودعا الحديثي مجلس النواب إلى "تحمل مسؤولياته في حث أعضائه على الإسراع بالتصويت على قانون الموازنة لتمكين وزارات ومؤسسات الدولة من القيام بواجباتها وتقديم الخدمات للمواطنين".

وأعرب البيان عن بالغ الأسف بسبب الانسحابات المتكررة "بهدف الإخلال بالنصاب ومنع تمرير الموازنة دون التفات لعواقب التعطيل".

وتابع "ننبه لخطورة الاستمرار بتأخير إقرار الموازنة العامة وانعكاساته السلبية على مصالح الشعب والاقتصاد والخدمات".

وقالت السومرية إن مجلس النواب صوت على 12 مادة من قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري، ونقلت عن مصدر برلماني قوله إن المجلس أبقى جلسته مفتوحة وقرر استئنافها السبت المقبل بعد اختلال نصابها.