وقال نيس، في بيان، "أكد لنا معز حسن انه أعطى موافقته للدفاع عن ألوان منتخب تونس".

ونشأ حسن (22 عاما) في نادي نيس وخاض في صفوفه حتى الآن 49 مباراة في الدوري الفرنسي، لكنه معار حاليا إلى شاتورو في الدرجة الثانية.

وسبق لحسن أن شارك في مختلف الفئات العمرية للمنتخب الفرنسي، قبل أن يختار الدفاع عن ألوان منتخب تونس الأول.

وانضم حسن بالتالي إلى لاعب نادي مونبلييه إلياس السخيري الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية، والذي قرر الشهر الماضي تمثيل تونس على الصعيد الدولي.

وتخوض تونس غمار النهائيات للمرة الخامسة في تاريخها، وهي ستلعب في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.