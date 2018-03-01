ومشروع القانون الذي علمت "سكاي نيوز عربية" أنه سيتم طرحه خلال الساعات القادمة، يستهدف فرض عقوبات على كل الشركات التي يعود جزء من ملكيتها إلى الحرس الثوري.

وكانت قوانين سابقة قد استهدفت الشركات التي تزيد نسبة الملكية فيها للحرس الثوري على 50 في المئة.

كما تعمل اللجنة باتجاه إقرار الكونغرس خلال الأسابيع المقبلة، مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس النواب والذي يطالب بمزيد من التضييق على عمليات تمويل حزب الله.

ويطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على الأشخاص والدول التي قد تقدم دعما ماليا أو تقنيا أو عسكريا لمليشيات الحزب أو للكيانات التابعة له أو تتعامل معها، من الإعلام إلى شركات البناء.