وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لطفلة تبلغ من العمر 12 عاما، وهي تجلس بشكل خطير على نافذة في الدور الرابع عشر بمبنى في منطقة فوتشو بمقاطعة جيانغزى يوم 24 فبراير.

ويمكن رؤية الطفلة من الطابق الرابع عشر قبل أن تقفز على وسادة هوائية وضعها رجال الإطفاء ويتم نقلها على الفور إلى المشفى. ونجت الفتاة من موت محقق لكنها تعرضت لإصابة في أذنها اليمني.

وبحسب صحيفة تشانغا إيفينينغ بوست، قالت الطفلة، التي لم يتم ذكر اسمها لرجال الإطفاء، إنها كانت تحت الكثير من التوتر خلال العطلة، ولم تكن قادرة على الانتهاء من الواجبات المنزلية.

وذكرت عمتها للصحفيين "ربما كان ذلك بسبب أنها لم تنته من واجبها المنزلي بعد."

وعلق مستخدمو الويب على ويبو، وهي منصة وسائل الإعلام الاجتماعية الصينية، أن الطلاب كانوا يواجهون الكثير من الضغوط الدراسية.

وقال مغرد يدعى "فومياولي" إنه "من المفترض أنها عطلة، لكن المعلمين يحبون إعطاء واجبات منزلية للطلاب.. فهل ذلك يعني أنها عطلة."