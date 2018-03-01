في أحدث تقرير لمؤسسة "إنريكس" حول أكثر مدن العالم ازدحاما مروريا، وعدد الساعات التي يقضيها السائق وقت الزحام، احتفظت مدينة لوس أنجلوس بالمركز الأول وتلتها مدينتان واحدة أميركية هي نيويورك والثاني العاصمة الروسية موسكو.

ووفقا للتقرير، فإن السائق في مدينة لوس أنجلوس يضيع 102 ساعة من عمره سنويا في الازدحام، أي 4 أيام و6 ساعات سنويا.

وحلت مدينتا موسكو ونيويورك في المركز الثاني مكرر بمجموع 91 ساعة سنويا يفقدها السائق من عمره في الازدحامات المرورية، أي 3 أيام و8 ساعات سنويا.

على الصعيد الاقتصادي، فإن خسائر كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا من الازدحامات المرورية تصل إلى 461 مليار دولار سنويا، إذا علمنا أن المواطن من سكان المدن في الدول الغنية يفقد حوالي 1000 دولار سنويا خلال ساعات الازدحام والذروة.

واحتلت نيويورك المركز الأول من حيث الخسائر المادية، حيث بلغت 33.7 مليار دولار، مقابل 19 مليار دولار خسرتها لوس أنجلوس و11 مليار دولار خسرتها سان فرانسيسكو.

وبلغت الخسائر التي لحقت بالعاصمة البريطانية لندن 12 مليار دولار، مقابل 7.5 مليار دولار لبرلين.