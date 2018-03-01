وأفاد بيان مقتضب صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بأن الأخير وجه الشكر "لجميع الدول التي وقفت مع العراق في حربه ضد عصابات داعش".



وبإسناد من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، تمكنت القوات العراقية من طرد داعش من جميع المدن العراقية مع نهاية عام 2017، في حين لم يعد التنظيم المتشدد يسيطر في سوريا على أي مدينة، لكنه يحتفظ في هذا البلد بقرى وبلدات وجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، من دون أن تكون لهم أي مقار.

وضم التحالف عندما شكلته الولايات المتحدة في 2014 في عضويته 50 دولة. وبات اليوم يضم 74 دولة، إضافة إلى منظمات دولية على غرار الانتربول والحلف الأطلسي.

وكانت واشنطن أعلنت في نهاية نوفمبر 2017 سحب 400 من عناصر مشاة البحرية "مارين" من سوريا، من الألفي جندي الذين تنشرهم في هذا البلد. وتنشر في العراق خمسة الاف عسكري.

يذكر أن العراق أعلن في ديسمبر الماضي "انتهاء الحرب" ضد تنظيم داعش، بعد ثلاث سنوات من المعارك الدامية.