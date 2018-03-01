وذكرت المتحدثة باسم الداخلية، إيرينا فولك، أن رجلا يبلغ من العمر 33 عاما، لم تكن لديه أية وثيقة تثبت ملكيته للحيوان.

وأضافت "الرجل نشر مقطعا على الإنترنت يظهر فتاة شابة في حصة تصوير وهي تحمل الشبل".

ويظهر الفيديو العارضة حاملة الشبل، الذي يبلغ من العمر شهرين فقط، بين ذراعيها. وكان مالك الحيوان يحاول تهدئة الشبل، الذي يبدو أنه كان منزعجا مما يدور حوله.

من جهتها، قالت الشرطة في موسكو إن الحيوان تم تسليمه إلى مأوى الحيوانات.