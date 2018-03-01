ووفقا لصحيفة "مترو" فإن الدولي البلجيكي اشترط على إدارة البلوز، إدراج بند في عقده الجديد يسمح له بالرحيل مستقبلا لريال مدريد، في حال تلقيه لعرض مناسب من العملاق الإسباني.

وتنوي إدارة تشيلسي، منح هازارد عقدا جديدا، سيحصل بموجبه صاحب الـ27 عاما على راتب أسبوعي يقدر بـ300 ألف جنيه إسترليني، بحسب موقع "كووورة".

ورحب لاعب ليل السابق بذلك، ولكن بشرط عدم إغلاق الباب تماما أمام تحقيق حلمه بالانتقال للفريق الأبيض في المستقبل.

وسجل النجم البلجيكي 15 هدفا في 35 مباراة بجميع المسابقات مع تشلسي هذا الموسم، ويعد من نجوم "البلوز" الأكثر ثباتا في المستوى منذ انتقاله للنادي اللندني في 2012.