وقالت الحكومة الألمانية، الأربعاء، إن مسؤولين أمنيين يحققون في هجوم على شبكات كمبيوتر خاصة بالحكومة تمت السيطرة عليه. ولم تؤكد تضرر وزارتي الخارجية والدفاع من جرائه.



وقال باتريك زينسبورغ، عضو اللجنة البرلمانية التي تشرف على أجهزة المخابرات الألمانية للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد.دي.إف)، إن تحليل الواقعة سيحتاج وقتا.

وأضاف أن من السابق لأوانه ربط الهجوم بمجموعة التسلل الروسية (إيه.بي.تي28)، كما فعلت تقارير إعلامية ألمانية، رغم قوله إن هناك أدلة كافية على صلة المجموعة بجهاز مخابرات روسي.

وقال "يتعين فحص برنامج كمبيوتر كهذا بعناية شديدة لأنه بالغ التعقيد".

وأضاف أن شائعات ترددت عن احتمال اختراق شبكات حكومية، لكن أيا من مسؤولي الحكومة لم يبلغ لجنته بشيء من هذا القبيل.

وستتلقى اللجنة إفادة مغلقة من الحكومة ظهر اليوم.

ودعت لجنة أخرى متعلقة بالقضايا الرقمية لاجتماع طارئ لبحث التسلل.