ونقلت "ديلي ميل" عن غيتس الذي ردّ على مجموعة أسئلة في موقع "ريديت" قوله: "من الجيد أن تتمتع الحكومات بقدرات تمكّنها من مراقبة غسيل الأموال والتهرّب الضريبي وتمويل الإرهاب".



وأضاف بيل: "الآن تستخدم العملات الرقمية في شراء المخدرات، فهي بذلك تقنيةً تسببت في وفيات بشكل مباشر"

.وحذّر بيل من الاستثمار في مثل هذه العملات قائلاً: "من الخطورة الاستثمار والمضاربة بالعملات الرقمية".



ولا يعتبر غيتس الوحيد من الشخصيات البارزة العاملة في الميدان التقني والتي حذرت من التعامل بالعملات الرقمية، إذ سبق أن أشار ستيف وزنياك، الشريك المؤسس في "آبل"، لخسارته 7 من عملة "بتكوين" (تقريبا 71 ألف دولار) في عملية احتيال.