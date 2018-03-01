ويهدف المؤتمر الذي يدوم أربعة أيام إلى تعريف المستثمرين العرب بمجالات الاستثمار في موريتانيا، وآفاق التعاون والشراكة لتحقيق وتنفيذ مشاريع تستجيب لتطلعات المستثمرين وطموحاتهم الاقتصادية.

وقالت رئيسة المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال فاطمة بنت الشيخ ولد إسلم، إن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة، إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية، ومقاربات أمنية ناجحة، عززت من عوامل الاستقرار، وشجعت مناخ الاستثمار، وفتحت الباب واسعا أمام المستثمرين العرب لاكتشاف “الإمكانات والفرص الهائلة”.

وأضافت فاطمة بنت الشيخ أن تنظيم هذا مؤتمر يدخل في إطار تمكين المرأة الموريتانية من رفع مساهمتها في التنمية وزيادة قدراتها التجارية وتوجيه طاقاتها الإنتاجية من اجل ولوج مجالات التعاون الدولي.