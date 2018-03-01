أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أغلقت السلطات السويسرية مطار مدينة جنيف، الخميس، بسبب طقس قارس البرودة اجتاح الكثير من أنحاء أوروبا هذا الأسبوع بعواصف ثلجية وأشاع الفوضى في حركة السفر.
وقال المطار على موقعه "بسبب الظروف الجوية السائدة مطار جنيف مغلق حاليا أمام حركة الملاحة الجوية حتى إشعار آخر".
وتابع "لذا ننصح المسافرين بعدم الحضور إلى المطار".
واجتاحت عاصفة سيبيرية أطلق عليها خبراء الأرصاد الجوية اسم"وحش من الشرق" مناطق كثيرة في أنحاء أوروبا وجلبت معها الثلوج والرياح العاتية وأقل درجات حرارة منذ أعوام.