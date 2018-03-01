أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أغلقت السلطات السويسرية مطار مدينة جنيف، الخميس، بسبب طقس قارس البرودة اجتاح الكثير من أنحاء أوروبا هذا الأسبوع بعواصف ثلجية وأشاع الفوضى في حركة السفر.