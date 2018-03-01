وبحسب ما نقلت "إكسبريس" عن موقع Diario Gol الإسباني، فإن بيعهما من شأنه أن يؤثر على أداء الفريق ككل، وعلى رونالدو بشكل خاص بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا 2016 و2017.



ونقل الموقع عن بيريز قوله بأنه يوّد بيع بيل لإصاباته المتكررة، بينما أرجع سبب رغبته بالتخلي عن بنزيمة إلى ضعف تسجيله للأهداف.



ومن المتوقع أن يبحث بيريز عن بدلاء يمكنهم دعم ومساندة رونالدو في حال تمّ التخلي عن شريكيه، وسيكون المرشح الأبرز لتلك المهمة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي.