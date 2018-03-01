وقال سيميوني للصحفيين بعد الفوز 4-صفر على ليغانيس أمس الأربعاء ليقلص فريقه الفارق إلى أربع نقاط مع برشلونة المتصدر الذي يحل ضيفا على لاس بالماس، الخميس، قبل مواجهتهما يوم الأحد "إنه شاب موهوب تماما ويصنع الفارق.



وتابع:"لكن الفريق قدم عرضا رائعا ليساعده على التألق. انظروا إلى الكرات التي تهيأت له من دييغو كوستا وكوكي وفيليبي لويس".

وأضاف "مستواه مذهل وجميع الكرات الحاسمة رائعة وبموهبته نجح في تسجيل أهداف بعد تحركات رائعة من الفريق".

وفي وقت سابق، من الموسم الحالي حامت الشكوك حول التزام غريزمان تجاه أتليتيكو بعدما تحدث اللاعب علنا عن فكرة الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

وصاحب ذلك تقديمه أداء سيئا مع ظهور شائعات برحيله إلى برشلونة في الموسم المقبل.

وأدى هذا الصخب إلى احتقان بين جماهير الفريق واللاعب البالغ عمره 26 عاما الذي لوح لهم بالسكوت خلال الفوز على فالنسيا في فبراير عندما قرر عدم القيام بهجمة مرتدة في اللحظات الأخيرة.

وقال غريزمان "ربما ارتكبت أخطاء لكن ليس فيما أفعله على أرض الملعب".

وأردف: "كان يمكنني التصرف بشكل أفضل. لوحت لهم بالسكوت لكني كنت أقوم بما أعتقد أنه الأمر المناسب وهو استحواذنا على الكرة. أنا سعيد بأدائي لكن النقاط الثلاث هي الأهم".

وفضل غريزمان، الذي أحرز ثلاثة أهداف في الفوز على إشبيلية في الدوري يوم الأحد، عدم الحديث عن مستقبله.