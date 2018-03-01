وذكرت الوكالة الكندية لتفتيش الأغذية في بيان، الأربعاء، أن أكياس حلوى المارشميلو زنة 100 غرام قد تحتوي على بكتيريا ضارة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام كندية محلية.

وناشدت شركة إيكيا في كندا من اشتروا هذا المنتج، بعدم استهلاكه والتخلص منه أو إعادته إلى المتجر. وتباع حلوى المارشميلو في متاجر إيكيا في كيبيك وأونتاريو ونوفاسكوشا ومانيتوبا وألبرتا.

ونصحت إيكيا الأشخاص الذين يعتقدون أنهم مرضوا بعد تناول حلوى المارشميلو بالاتصال بأطبائهم. وذكرت الوكالة الكندية لتفتيش الأغذية، أنه لم يتم الابلاغ حتى الساعة عن إصابات مرتبطة باستهلاك هذا المنتج.

وأفادت تقارير صحفية أن مفتشي الوكالة لا يزالون يجرون التحقيقات في هذه الحادثة، التي قد يؤدي إلى سحب منتجات أخرى.