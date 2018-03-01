وقال فينيديكتوف في تصريحات صحفية "عودة الاستقرار والسلام إلى سوريا يعيقه التدخل الخارجي المستمر في الأزمة السورية"، على حد قوله.

وبشأن "المنطقة الأمنية" للولايات المتحدة في التنف بسوريا، أوضح فينيديكتوف لوكالة "سبونتيك" أن "المسلحين يتنقلون بحرية أمام أعين العسكريين الأميركيين في منطقة التنف بسوريا، علما أن المنطقة مغلقة أمام قافلات مساعدات الأمم المتحدة".

وقال فينيديكتوف "الوضع محير أيضا عندما تحتل عمليا الولايات المتحدة، دون الاتفاق مع الحكومة السورية، منطقة على طول 55 كيلومترا حول التنف على الحدود السورية الأردنية".

وأضاف، وفي الوقت نفسه، بالنسبة للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، التي تحاول الدخول إلى مخيم الركبان من الأراضي السورية، المنطقة لا تزال مغلقة.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، قالت في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تستعد لإنشاء قاعدة جديدة لقواتها في سوريا على بعد 60 — 70 كيلومترا من قاعدة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في التنف.