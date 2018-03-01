وألغى حكم الفيديو هدفا مبكرا لتوتنهام، ثم منحه ركلة جزاء في مباراة الإعادة في الدور الخامس، وسط الثلوج بإستاد ويمبلي اللندني الشهير.

ونفذ سون هيونج-مين الركلة بنجاح، لكن الحكم بول تيرني ألغى الهدف وأشهر بطاقة صفراء للاعب بسبب الوقوف أثناء ركضه قبل تسديد الكرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 وسط إثارة كبيرة.

وقال بوكيتينو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن "الأمر كان معقدا للغاية بسبب التقنية الجديدة. كان من الصعب الحفاظ على تركيزنا على المباراة".

وأضاف: "أبلغت اللاعبين بالحفاظ على تركيزهم بعد نهاية الشوط الأول. الظروف كانت صعبة. أعتقد أننا نملك أفضل الحكام في أوروبا أو العالم، لكني لا أعلم هل هذه التقنية تساعدهم أم تسبب المزيد من الارتباك؟".

وأكد المدرب الأرجنتيني أن "هذه لعبة ترتبط بالعواطف. لو كنا سنقتل هذه العواطف فأعتقد أننا سنغير اللعبة".

وكأس الاتحاد الإنجليزي هي واحدة من عدة بطولات، من بينها الدوري الإيطالي والألماني التي تقوم بتجربة تقنية حكم الفيديو المساعد هذا الموسم.

لكن مسيرة هذه التجارب لم تكن سلسة بشكل كامل، مع وجود جدل بين الجماهير والنقاد والتركيز على الوقت الذي يتطلبه الأمر لاتخاذ القرارات، وعدم معرفة الجماهير أسباب استخدام الإعادة التلفزيونية.

وقال جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا)، إنه يريد استخدام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم في روسيا العام الحالي، ومن المتوقع أن يبت المجلس الدولي لكرة القدم في استخدام هذه التقنية بشكل دائم السبت المقبل.

ويتعاطف بوكيتينو مع الحكام الذين يتعين عليهم التعامل مع النظام الجديد والجماهير في المدرجات. وقال بوكيتينو إن "الوضع صعب للحكام. أشعر بالأسف من أجل الحكام، وبأسف أكبر للجماهير، لأنه من الصعب للغاية فهم الوضع".