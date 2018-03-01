كما ذكر الجيش أنه تم إلقاء القبض على 86 فردا من العناصر الإرهابية "شديدة الخطورة" والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن "استشهاد" ضابطين وإصابة ضابط وضابط صف.

وجاء الإعلان في البيان رقم 13 للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بشأن العملية الشاملة "سيناء 2018".

وأوضح البيان أن القوات الجوية دمرت 9 أهداف خاصة بالإرهابيين، فضلًا عن "تدمير سيارتين مفخختين كانتا معدتين لاستهداف القوات".

وأضاف أنه تم تدمير 100 وكر ومخزن للعناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تفجير 10 عبوات ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات.

وعلى امتداد السواحل، تقوم تشكيلات القوات البحرية بتأمين وحماية المصالح الاقتصادية والأهداف الحيوية بالبحرين المتوسط والأحمر، وفرض السيطرة الكاملة على امتداد الساحل بمحاذاة مناطق العمليات لقطع خطوط الإمداد والإخلاء للعناصر الإرهابية.