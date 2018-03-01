وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني،: "إن حادثة الاعتداء على مدير شركة سيبكو الصينية..عمل مشين، وستُتخذ أقصى الاجراءات الرادعة بشأنه، وهو اعتداء على الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين والدولة".



وأضاف: "إن الاعتداء على المستثمرين.. هو اعتداء على الدولة والمجتمع ومصالحه، ويسهم في طرد الاستثمار في الوقت الذي تعمل الحكومة جاهدة لنقل الاستثمارات نحو المناطق ذات المعدلات الأعلى في البطالة والفقر، وتقدم الرعاية الكاملة والتسهيلات لهم وتعمل على حماية هذه الاستثمارات والعاملين في المنشآت بمختلف قطاعاته".



وشدد المومني على أن الأردن يرفض: "مثل هذه السلوكيات المجرمة وغير الحضارية"، منوها إلى أن ذلك "هو أمر دخيل على بلدنا ومجتمعنا وقيمنا ويسيء للأردن وقيمه وسمعته، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ "كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين الذين تم ضبطهم".



وأكد الوزير الأردني حرص بلاده وتقديرها لجميع المستثمرين من الدول العربية والأجنبية، معربا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصاب.



