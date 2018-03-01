وأضاف ستيفن كوري 25 نقطة لوريورز الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي ليعزز مكانه في المركز الثاني في القسم الغربي برصيد 48 فوزا و14 هزيمة.



واكتفى برادلي بيل بتسجيل ثماني نقاط فقط لويزاردز فيما أحرز أورو بورتر جونيور 29 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على عشر كرات مرتدة.

وهي الهزيمة الرابعة فقط لويزاردز في 14 مباراة منذ إصابة غونوول أبرز لاعبي الفريق.

ويحتل ويزاردز المركز الرابع في القسم الشرقي برصيد 36 فوزا و26 هزيمة خلف كليفلاند كافاليرز وصيف البطل في العام الماضي.

وفاز تورونتو رابتورز 117-104 على أورلاندو ماجيك ليواصل صدارة القسم الشرقي أمام بوسطن سيلتيكس الذي تغلب 134-106 على تشارلوت هورنتس.

فيما احتاج أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى وقت إضافي ليفوز 111-110 على مستضيفه دالاس مافريكس وهو الانتصار الثالث في أربع مباريات منذ عطلة مباراة كل النجوم.

وأصبح المخضرم ديرك نوفيتسكي لاعب مافريكس سادس لاعب في التاريخ يصل إلى 31 ألف نقطة.