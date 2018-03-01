واعتقل مايكل كادار في إسرائيل العام الماضي وهو بانتظار المحاكمة هناك. واتهمته السلطات الأميركية والإسرائيلية في السابق بتوجيه آلاف التهديدات لأهداف شملت مطارات ومدارس في الولايات المتحدة في عام 2016 ومطلع 2017.

وقالت وزارة العدل في بيان يوم الأربعاء إن هيئات محلفين كبرى في فلوريدا وجورجيا ومقاطعة كولومبيا اتهمت كادار الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية بتوجيه تهديدات في الفترة من يناير حتى مارس 2017.

ولم يذكر البيان ما إذا كان سيتم ترحيله إلى الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن كادار متهم بالاتصال هاتفيا برابطة مكافحة التشهير والتهديد بوجود قنبلة وكذلك توجيه تهديد مماثل للسفارة الإسرائيلية في واشنطن عبر رسالة بريد إلكتروني في مارس 2017.

ويقول والدا كادار إنه يعاني ورما في الدماغ سبب له التوحد ومشكلات عقلية أخرى وهو ما يجعله غير قادر على إدراك طبيعة أفعاله.

ويواجه كادار السجن لما يصل إلى 20 عاما عن كل تهمة بجريمة كراهية وعقوبة قصوى تصل إلى عشر سنوات عن كل تهمة بالتهديد بقنبلة.

و يواجه عقوبات عن تهم أخرى منها التحرش الإلكتروني تصل عقوبة كل منها إلى السجن خمس سنوات.