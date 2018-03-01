ونشرت وسائل إعلام أميركية صورا التقطت عبر الأقمار الصناعية لقاعدة عسكرية مزودة بمستودعين لتخزين صواريخ إيرانية قصيرة ومتوسطة المدى.

وتقع القاعدة العسكرية في الشمال الغربي من دمشق على بعد اثني عشر كيلو مترا من العاصمة السورية.

وأشارت مصادر استخباراتية غربية أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يقوم بتشغيل هذه القاعدة.

ويأتي ذلك تزامنا مع ما صرح به قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط جوزيف فوتيل قال فيها إن إيران قد أرسلت مزيدا من الصواريخ البالستية المطورة إلى سوريا.

علاوة على ذلك أكد القائد الأميركي أن إيران زادت دعمها المادي لوكلائها في المنطقة منذ توقيع الاتفاق النووي عام ألفين وخمسة عشر.

من جهة أخرى، تراقب إسرائيل التحركات الإيرانية عن كثب، ولا يبدو أنها ستقف متفرجة وهي ترى إيران تعزز خطوط الإمداد اللوجستية وترسل الأسلحة لحزب الله خاصة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح بأنه لن يسمح بإقامة قواعد عسكرية إيرانية في سوريا.