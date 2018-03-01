وهو الانتصار الثاني لباريس سان جيرمان على مرسيليا في ثلاثة أيام بعد الفوز 3-صفر في الدوري الأحد وهي المباراة التي شهدت إصابة البرازيلي نيمار بكسر في الكاحل سيجبره على الخضوع لجراحة ستبعده لفترة ما بين ستة وثمانية أسابيع.

وأحرز دي ماريا، الذي ارتبطت مشاركته هذا الموسم بأداء نيمار، هدفيه بقدمه اليمنى التي لا يلعب بها إذ افتتح التسجيل في نهاية الشوط الأول وأضاف الثاني في الدقيقة 48.

وأنهى المهاجم إدينسون كافاني الأهداف قبل ثماني دقائق من النهاية بعد هجمة رائعة أظهرت سيطرة صاحب الأرض وأنقذ ستيف مانداندا حارس مرسيليا فريقه من هزيمة كبيرة.