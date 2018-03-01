وقال مكتب الرئيس إن ماكرون سيقدم ليل الخميس مع أوركسترا الحرس الجمهوري عرضا، وسيعزف الأوركسترا قطعة محبوبة موسيقية ألفها سيرغي بروكوفييف في 1936.

وسيتألف الجمهور من تلاميذ مدارس وأطفال مرضى وآخرين.

وأضاف مكتب ماكرون أنه بينما تنظم الرئاسة بانتظام عروضا للأطفال، فستكون تلك أول مرة يشارك ماكرون فيها بشكل فعال. وسيحظر على الصحافة حضور العرض.

ماكرون، 40 عاما، معروف بحبه للفنون، وقد التقى زوجته عندما كان ممثلا كوميديا شابا في مسرح مدرسته الثانوية، حيث كانت معلمته.