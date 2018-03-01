تقدم فالنسيا عبر الفرنسي جيفري كوندوغبيا في الدقيقة 23، وعادل أوسكار دي ماركوس بعد مرور أربع دقائق على انطلاق الشوط الثاني.

وأهدر إريتز إدوريز ركلة جزاء لبلباو في الدقيقة 36.

وكانت الفرصة سانحة أمام فالنسيا للاستفادة من خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول صفر-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة وانتزاع المركز الثالث منه، لكنه اكتفى بنقطة رفعت رصيده الى 50 نقطة، ليبقى متأخرا عن حامل اللقب بنقطة.

وعوض اشبيلية خسارته الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد 2-5 في المرحلة السابقة، بفوز صعب على ملقة الأخير بهدف لخواكين كوريا في الدقيقة 15.

ورفع اشبيلية الخامس رصيده إلى 42 نقطة، بفارق نقطة أمام فياريال الذي يحل ضيفا على إيبار أيضا.

وفاز خيتافي على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بثلاثة أهداف لانخل رودريغيز (40) وإينيكو بوفيدا (44 خطأ في مرمى فريقه) وخورخي مولينا (82).

ويلعب اليوم أيضا اتلتيكو مدريد الثاني مع ليغانيس.

وتستكمل المرحلة الخميس فيلتقي ريال بيتيس مع ريال سوسييداد، ولاس بالماس مع برشلونة، وألافيس مع ليفانتي.