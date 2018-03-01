وبلغ الدولار أعلى مستوى في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات، مرتفعا بفضل تقييم جيروم باول المتفائل للاقتصاد الأميركي الثلاثاء.

ويسبب ارتفاع الدولار زيادة في تكلفة الذهب للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى لشراء المعدن الأصفر.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1317.86 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأميركي. وينهي المعدن النفيس الشهر منخفضا 2 بالمئة.

وسجل الذهب في جلسة الثلاثاء أدنى مستوى منذ التاسع من فبراير شباط عند 1313.26 دولار.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل نيسان 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1317.90 دولار للأوقية.

كان باول أشار في كلمته إلى أن البيانات الأحدث تعزز ثقته في أن التضخم سيرتفع.

ويدعم التضخم بصفة عامة الذهب، الذي يعتبر مخزنا آمنا للقيمة حين تزيد ضغوط الأسعار. لكن زيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.38 دولار للأوقية لتنهي الشهر على خسارة قدرها 5.2 بالمئة.

وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1041.90 دولار للأوقية لكنه ينهي الشهر على انخفاض قدره 2 بالمئة.

واستقر البلاتين عند 983 دولارا للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 972.50 دولار، وليسجل انخفاضا بنسبة 2 في المئة هذا الشهر.